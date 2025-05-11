Минсельхоз проверяет состояние ирригационных объектов перед поливом

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР - директор Службы водных ресурсов Нурлан Жумаев в рамках рабочей поездки посетил ряд ирригационных объектов и сельскохозяйственных участков в Кеминском районе, чтобы ознакомиться с текущим состоянием вегетационных поливов.

В ходе визита Нурлан Жумаев осмотрел место слияния рек Чу и Чон-Кемин, играющее важную роль в водообеспечении региона. Ознакомился с работой насосной станции "Жылтыр", которая обслуживает 502 га орошаемых земель.

Далее, посетил канал "Самотек", обеспечивающий полив на площади 4000 га. Ознакомился с деятельностью Кеминского районного управления водного хозяйства (РУВХ).

Кроме этого, осмотрел мини-ГЭС на канале ОЧК-1 как пример рационального использования водных ресурсов и посетил головное сооружение ВБЧК.

Ознакомился с участком виноградника, на котором внедрена система капельного орошения на площади 38 га.

В ходе поездки были даны рекомендации по улучшению водоснабжения в преддверии активного вегетационного сезона, а также отмечена необходимость модернизации части ирригационной инфраструктуры для повышения эффективности водопользования.

Жумаев проверил объем поливной воды, распределяемой фермерам данного района. Соответствующим руководителям поручено в течение всего вегетационного периода беспрерывно обеспечить местное население поливной водой.