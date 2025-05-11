В Иссык-Кульской области Жумаев проверил подачу поливной воды фермерам

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - директор Службы водных ресурсов Нурлан Жумаев с рабочей поездкой побывал в Иссык-Кульской области. Он ознакомился с ходом вегетации и обеспечением фермеров поливной водой.

В рамках поездки Жумаев посетил Орто-Токойское водохранилище, а также канал Ак-Олон, который подаёт воду на 3000 гектаров земли в двух сёлах Тонского района.

Кроме того, он осмотрел Западный и Восточный Большие Чуйские каналы, проверил объёмы распределяемой воды и поручил ответственным службам обеспечить бесперебойное водоснабжение на весь вегетационный период.