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В Иссык-Кульской области Жумаев проверил подачу поливной воды фермерам

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- Светлана Лаптева
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Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - директор Службы водных ресурсов Нурлан Жумаев с рабочей поездкой побывал в Иссык-Кульской области. Он ознакомился с ходом вегетации и обеспечением фермеров поливной водой.

В рамках поездки Жумаев посетил Орто-Токойское водохранилище, а также канал Ак-Олон, который подаёт воду на 3000 гектаров земли в двух сёлах Тонского района.

Кроме того, он осмотрел Западный и Восточный Большие Чуйские каналы, проверил объёмы распределяемой воды и поручил ответственным службам обеспечить бесперебойное водоснабжение на весь вегетационный период.


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URL: https://www.vb.kg/445763
Теги:
ирригация, Иссык-Кульская область
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