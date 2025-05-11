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Врачи в Узбекистане будут зарабатывать до $1500

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- Бакыт Басарбек
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о запуске новой системы работы семейных врачей. Теперь медики первичного звена смогут получать до $1500 в месяц, медсёстры - до $800.

Базовые ставки составят $500 и $300 соответственно, но оклад удваивается при наличии квалификационного сертификата. Дополнительные надбавки предусмотрены за работу в махалле, профилактику хронических заболеваний и снижение количества госпитализаций.

В пилотном режиме система начнёт действовать в Иштыханском районе Самаркандской области. Поликлиники преобразуют в диагностические отделения, а между врачами и пациентами будут заключать соглашения. Медицинская помощь и лекарства для граждан покроет государство.

Также вдвое увеличат число акушеров-гинекологов, а на каждые 3 тысячи детей введут одного педиатра. Врачебно-консультационные комиссии упраздняются - инвалидность определит новая экспертная структура на основе заключения семейного врача.


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URL: https://www.vb.kg/445764
Теги:
зарплата, Узбекистан, медики
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