Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой, покорившей Эверест

Кыргызская альпинистка Асель Байбагышева вошла в историю, став первой женщиной из Кыргызстана, поднявшейся на вершину Эвереста - самой высокой горы планеты (8 848 метров). Об этом сообщил пользователь Сайдилкан Кадыр на своей странице в Facebook.

По его словам, Байбагышева совершила восхождение от базового лагеря до пика Эвереста всего за 54 часа, не делая длительных остановок. "Она подняла флаг нашей прекрасной страны и оставила след кыргызской женщины на крыше мира! Бесконечная благодарность за этот исторический момент. Мы сделали это!", - написал Кадыр.

Участники экспедиции выразили благодарность альпинистской компании, которая обеспечила организацию и поддержку во время восхождения.

Асель Байбагышева занимается альпинизмом восемь лет. В её активе - успешные восхождения на высокие вершины Кыргызстана, включая пик Жениш, Хан-Тенгри и Жел-Айдар. Кроме того, она стала первой кыргызской женщиной, покорившей восьмитысячник Манаслу без использования кислорода.

До Байбагышевой Эверест покоряли только два кыргызстанца: Дмитрий Греков в 1997 году и Эдуард Кубатов в 2021 году.

Историческое восхождение Асель Байбагышевой стало знаковым событием для всего Кыргызстана и вдохновением для будущих поколений.