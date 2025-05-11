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Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой, покорившей Эверест

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызская альпинистка Асель Байбагышева вошла в историю, став первой женщиной из Кыргызстана, поднявшейся на вершину Эвереста - самой высокой горы планеты (8 848 метров). Об этом сообщил пользователь Сайдилкан Кадыр на своей странице в Facebook.

По его словам, Байбагышева совершила восхождение от базового лагеря до пика Эвереста всего за 54 часа, не делая длительных остановок. "Она подняла флаг нашей прекрасной страны и оставила след кыргызской женщины на крыше мира! Бесконечная благодарность за этот исторический момент. Мы сделали это!", - написал Кадыр.

Участники экспедиции выразили благодарность альпинистской компании, которая обеспечила организацию и поддержку во время восхождения.

Асель Байбагышева занимается альпинизмом восемь лет. В её активе - успешные восхождения на высокие вершины Кыргызстана, включая пик Жениш, Хан-Тенгри и Жел-Айдар. Кроме того, она стала первой кыргызской женщиной, покорившей восьмитысячник Манаслу без использования кислорода.

До Байбагышевой Эверест покоряли только два кыргызстанца: Дмитрий Греков в 1997 году и Эдуард Кубатов в 2021 году.

Историческое восхождение Асель Байбагышевой стало знаковым событием для всего Кыргызстана и вдохновением для будущих поколений.


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URL: https://www.vb.kg/445766
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
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