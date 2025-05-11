Кыргызстанец Ерлан Султангазиев выиграл золото чемпионата Азии по гребле

Кыргызстанский спортсмен Ерлан Султангазиев стал чемпионом Азии по гребле на байдарках и каноэ, завоевав золотую медаль на дистанции 200 метров. Соревнования проходят в китайском городе Наньчан с участием спортсменов из 19 стран.

В финальном заезде на байдарке Султангазиев показал результат 37,05 секунды, опередив соперника из Таиланда, занявшего второе место, и представителя Китая, ставшего третьим. Его победа стала ярким успехом кыргызстанской сборной и примером высокого уровня подготовки отечественных гребцов.

Чемпионат завершится 12 мая. Организатором турнира выступает Международная федерация каноэ (ICF).