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Криштиану Роналду гордится сыном, получившим вызов в сборную Португалии

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду с гордостью сообщил, что его 14-летний сын получил первый вызов в юношескую сборную Португалии до 15 лет. Об этом звёздный футболист сообщил в своём Instagram, опубликовав скриншот состава команды с подписью: "Горжусь тобой, сынок!"

Криштиану Роналду-младший, выступающий за академию "Аль-Насра", войдёт в состав сборной на престижный юношеский турнир имени Влатко Марковича, который пройдёт с 13 по 18 мая в Хорватии. В рамках соревнования португальская команда проведёт четыре матча: 13 мая - против Японии, 14 мая - против Германии, 16 мая - с Англией, а заключительный матч запланирован на 18 мая, соперник определится по итогам группового этапа.

Этот дебют в национальной форме стал важной вехой для юного футболиста, который не скрывает стремления идти по стопам отца - пятикратного обладателя "Золотого мяча", многократного победителя Лиги чемпионов и чемпионатов Англии, Испании и Италии, чемпиона Европы 2016 года и победителя Лиги наций УЕФА 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/445772
Теги:
футбол
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