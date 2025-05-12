Джек Делла Маддалена стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе

В захватывающем главном событии турнира UFC 315, который прошёл 10 мая 2025 года в Bell Centre в Монреале, австралиец Джек Делла Маддалена завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Он победил Белала Мухаммада единогласным решением судей - 48–47, 48–47 и 49–46.

Мухаммад активно пытался использовать свои борцовские навыки, но Делла Маддалена уверенно контролировал дистанцию и бой в стойке, нанося точные и мощные удары. Австралиец сумел нейтрализовать попытки соперника перевести бой в партер и на протяжении всех пяти раундов демонстрировал превосходство в боксе и движении.

Хотя Мухаммад провёл тейкдаун в поздних раундах и пытался переломить ход поединка с помощью борьбы, Делла Маддалена завершил бой ярким финишным отрезком, окончательно убедив судей в своей победе.

Этот успех стал восьмой подряд победой Деллы Маддалены в UFC. Он остаётся непобеждённым в организации и уже заявил о желании бросить вызов чемпиону в лёгком весе Исламу Махачеву, нацелившись на титул в двух весовых категориях.

В со-главном событии вечера Валентина Шевченко защитила титул чемпионки в наилегчайшем весе (до 57 кг), уверенно победив француженку Манон Фиорот по единогласному решению судей.

Победа в Монреале укрепила статус Деллы Маддалены как новой звезды UFC и сделала его одним из главных претендентов на "бой суперзвёзд" в ближайшем будущем.