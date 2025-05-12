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Месси пережил одно из самых тяжёлых поражений в своей карьере

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- Самуэль Деди Ирие
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Лионель Месси пережил одно из самых тяжёлых поражений в своей карьере. Его "Интер Майами" уступил "Миннесоте Юнайтед" со счётом 1:4 в матче MLS, который прошёл 10 мая 2025 года на стадионе Allianz Field в Сент-Поле.

Месси открыл счёт в начале второго тайма, но хозяева быстро отыгрались и полностью перехватили инициативу. Дубль Бонгокуле Хлонгване, гол Робина Лода и автогол Марсело Вейганда принесли "Миннесоте" уверенную победу. Ошибки в обороне "Интера", особенно при стандартных положениях, оказались решающими.

Для "Интера Майами" это уже четвёртое поражение в пяти последних матчах. Команда пропустила 14 голов в этом отрезке, и отсутствие травмированного Луиса Суареса усугубило кризис в атаке.

Несмотря на неудачи, Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю. Его гол в матче с "Миннесотой" стал 860-м в карьере - он остаётся самым результативным игроком своего поколения. Однако всё чаще на поле заметна его фрустрация: аргентинцу не хватает поддержки от партнёров.

Главный тренер команды Хавьер Маскерано оказался под серьёзным давлением - "Интер Майами" буксует не только в MLS, но и в других турнирах.


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URL: https://www.vb.kg/445776
Теги:
футбол
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