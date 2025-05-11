Гребцы из Кыргызстана участвуют в чемпионате Азии в Китае

С 7 по 12 мая 2025 года в китайском городе Наньчин проходит чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 19 стран, в том числе представители Кыргызстана.

Нашу страну на турнире представляют три гребца: Родион Туйгунов, Ерлан Султангазиев и Рысбек Толомушев. Подготовкой команды руководят тренеры Олег Роганов и Елена Буханцова.

Кыргызстанские спортсмены заявлены на следующих дистанциях:

Родион Туйгунов - K-1 1000 м и K-1 500 м;

Ерлан Султангазиев - K-1 200 м;

Ерлан Султангазиев и Рысбек Толомушев - K-2 500 м.

Участие в таком престижном турнире - важный шаг для развития гребли в Кыргызстане. Ожидаются достойные выступления кыргызстанских спортсменов на фоне сильной международной конкуренции.