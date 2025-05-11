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Победы "Кыргызалтына" и "Озгона" в 9-м туре Премьер-Лиги

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- Самуэль Деди Ирие
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10 мая в рамках 9-го тура Кыргызской Премьер-Лиги состоялись два матча, по итогам которых "Кыргызалтын" и "Озгон" пополнили свою копилку важными победами.

Кыргызалтын – Нефтчи (Кочкор-Ата)

На стадионе "Манас" в Кара-Балте хозяева одержали минимальную, но значимую победу над "Нефтчи". Встреча выдалась упорной и напряжённой: соперники обменивались атаками, но долго не могли поразить ворота. Всё решил гол Айдара Мамбеталиева, забитый уже в компенсированное время второго тайма. Этот мяч стал настоящей наградой за настойчивость и принёс "Кыргызалтыну" вторую победу в сезоне.

Озгон – ОШМУ Алдиер

Во втором поединке тура "Озгон" порадовал домашних болельщиков уверенной игрой. Уже на 5-й минуте встречи К. Искандарбеков открыл счёт, а на 90-й минуте М. Титов поставил точку. Команда из Озгона демонстрировала собранность и дисциплину на протяжении всего матча, не оставив сопернику шансов на спасение.


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URL: https://www.vb.kg/445780
Теги:
футбол, Кыргызстан
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