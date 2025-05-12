Испанский тренер Хаби Алонсо подтвердил, что станет новым наставником Реал Мадрида, заменив Карло Анчелотти. Алонсо попрощался с Байером 04, где он провел почти три успешных года, помогая команде достичь значительных успехов.

Сообщается, что Реал Мадрид и Байер 04 достигли "джентльменского соглашения" для перехода Алонсо в Сантяго Бернабеу. Хотя точные условия соглашения остаются конфиденциальными, предполагается, что Реал Мадрид выплатит символическую сумму для освобождения Алонсо от контракта.

Назначение Алонсо рассматривается как стратегический шаг со стороны мадридского клуба для обновления команды и создания нового проекта вокруг ключевых игроков, таких как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Его тактическая грамотность и глубокое понимание культуры клуба ожидается, что придадут свежий импульс коллективу.

В своем прощальном сообщении болельщикам Байера Алонсо выразил благодарность за возможности и опыт, полученные в клубе, отметив важную роль, которую Байер сыграл в его становлении как тренера.

С приходом Алонсо Реал Мадрид вступает в новую эру, и фанаты с нетерпением ждут, как его видение отразится на игре команды, особенно в сезоне, полном высоких ожиданий.

Следите за развитием событий, чтобы узнать, как изменится будущее как карьеры Алонсо, так и самой команды Реал Мадрид.