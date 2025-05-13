Энтони Кэкасэ подтвердил статус топ-боксера суперперелегкого дивизиона

36-летний североирландец Энтони Кэкасэ продолжил свою впечатляющую серию, уверенно победив Ли Вуда техническим нокаутом в девятом раунде поединка в Ноттингеме. Бой, рассматривавшийся как один из претендентов на статус "поединка года", прошёл под полным контролем Кэкасэ, который продемонстрировал классическое мастерство и превосходство в технике.

Для Вуда это был дебют в суперперелёгком весе, однако он так и не сумел навязать борьбу более опытному сопернику. Шестой раунд стал переломным - Кэкасэ начал методично разбирать Вуда точными джебами и левой рукой. Хотя в восьмом раунде у Вуда появилась надежда после рассечения на лице соперника, уже в следующем раунде североирландец расставил все точки над "i".

После серии тяжёлых ударов Вуд оказался в тяжёлом положении, повернулся спиной и попытался уйти от преследования, но его угол выбросил полотенце, остановив бой.

Эта победа стала ещё одним громким успехом Кэкасэ, ранее победившего Джо Кордину и Джоша Уоррингтона в 2024 году. После отказа от титула IBF он сосредоточился на больших боях и продолжает уверенно двигаться к своей цели.