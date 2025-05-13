Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 97.90 - 98.90

Энтони Кэкасэ подтвердил статус топ-боксера суперперелегкого дивизиона

191  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

36-летний североирландец Энтони Кэкасэ продолжил свою впечатляющую серию, уверенно победив Ли Вуда техническим нокаутом в девятом раунде поединка в Ноттингеме. Бой, рассматривавшийся как один из претендентов на статус "поединка года", прошёл под полным контролем Кэкасэ, который продемонстрировал классическое мастерство и превосходство в технике.

Для Вуда это был дебют в суперперелёгком весе, однако он так и не сумел навязать борьбу более опытному сопернику. Шестой раунд стал переломным - Кэкасэ начал методично разбирать Вуда точными джебами и левой рукой. Хотя в восьмом раунде у Вуда появилась надежда после рассечения на лице соперника, уже в следующем раунде североирландец расставил все точки над "i".

После серии тяжёлых ударов Вуд оказался в тяжёлом положении, повернулся спиной и попытался уйти от преследования, но его угол выбросил полотенце, остановив бой.

Эта победа стала ещё одним громким успехом Кэкасэ, ранее победившего Джо Кордину и Джоша Уоррингтона в 2024 году. После отказа от титула IBF он сосредоточился на больших боях и продолжает уверенно двигаться к своей цели.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445795
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  