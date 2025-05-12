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Офицер МЧС подозревается в избиении солдат срочной службы

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- Бермет Таалайбекова
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Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту применения физического насилия офицером войсковой части 86123 МЧС КР в отношении военнослужащих срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, видео инцидента появилось в соцсетях.

Расследование поручено военной прокуратуре Бишкекского гарнизона. По результатам следствия действиям виновных лиц будет дана юридическая оценка.

С целью всестороннего и оперативного выяснения обстоятельств, пострадавшие солдаты доставлены в военную прокуратуру, где с их участием проводятся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/445798
Теги:
военная служба, избиение, Кыргызстан, МЧС
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