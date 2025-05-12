Офицер МЧС подозревается в избиении солдат срочной службы

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту применения физического насилия офицером войсковой части 86123 МЧС КР в отношении военнослужащих срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, видео инцидента появилось в соцсетях.

Расследование поручено военной прокуратуре Бишкекского гарнизона. По результатам следствия действиям виновных лиц будет дана юридическая оценка.

С целью всестороннего и оперативного выяснения обстоятельств, пострадавшие солдаты доставлены в военную прокуратуру, где с их участием проводятся следственные действия.