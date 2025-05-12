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Минсельхоз Кыргызстана усилил проверку импортной продукции

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- Светлана Лаптева
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Каждая партия овощей и фруктов, ввозимая в Кыргызскую Республику, проходит строгий фитосанитарный контроль и лабораторные исследования. Эти меры предусмотрены порядком, установленным Департаментом химизации, защиты и карантина растений, и направлены на предотвращение проникновения в страну карантинных вредителей и опасных веществ, а также на обеспечение продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Этапы контроля импортной продукции включают:

1. Документарный контроль

Проверяются сопроводительные документы на груз: фитосанитарный сертификат, форма СТ-1, инвойс и транспортные накладные. Устанавливается законность происхождения продукции и её соответствие требованиям законодательства.

2. Визуальный осмотр и экспресс-тестирование

Продукция проходит визуальный осмотр. Далее проводится экспресс-анализ на содержание нитратов с использованием нитратомера. Партии с повышенным фитосанитарным риском в обязательном порядке направляются на лабораторные исследования. Особое внимание уделяется таким товарам, как арбузы, картофель, капуста, огурцы, помидоры, дыни, черешня, абрикосы и лук. Для каждого вида установлены допустимые нормы. При выявлении сомнительных или приближённых к предельным значений отбираются образцы для углублённого анализа.

3. Лабораторная экспертиза

Образцы исследуются в карантинной лаборатории. С применением метода ПЦР и других современных технологий выявляются признаки карантинных вредителей и заболеваний растений.

4. Контрольно-токсикологический анализ

В специализированной лаборатории проводится проверка на наличие остаточных количеств пестицидов и других токсичных веществ, представляющих угрозу здоровью потребителей.

Продукция допускается к ввозу и реализации на внутреннем рынке Кыргызской Республики только при полном соответствии фитосанитарным и санитарным нормам, что подтверждается результатами лабораторных исследований.


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URL: https://www.vb.kg/445799
Теги:
сельское хозяйство, импорт, Кыргызстан
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