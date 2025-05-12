Воздержитесь от решения значимых вопросов. Гороскоп с 12 по 18 мая

Главным событием недели станет Полнолуние, которое состоится в понедельник, 12 мая. В течение недели попытка пересмотра договорённостей может вызвать преграды и возмущения. Воздержитесь от споров и ещё раз тщательно обдумайте идею реформирования, как договорённостей, так и планов, а также стратегии развития. Навеянные эмоциями эти преобразования могут навредить как отношениям, так и делам. Сложности могут возникать с документами. Остерегайтесь утечек важной, конфиденциальной информации. Возможны проблемы с документами. В личных отношениях пора развития. Возможно появления новых увлечений, который положительно отразятся как на внутреннем настрое, так и н динамике отношений. В понедельник накал в обсуждениях окажется наиболее сильным. Воздержитесь от решения значимых вопросов. Полезны медитации для уравновешивания эмоций. Во вторник можно заняться вопросами налогов и задолженностей. Полезно проходить диагностику. Понедельник и вторник не благоприятны для оформления кредитов. Среда и четверг благоприятны для поездок, переездов, планирования летнего отдыха. Время романтических путешествий и свиданий. Пятница и суббота располагают к инвестициям, крупным сделкам, особенно с недвижимостью. Можно заниматься ремонтом и строительством. Воскресенье – время динамичных и непродолжительных поездок. Приятно сложатся дружеские встречи, различные пикники.

Овен – на этой неделе ваши желания могут оказаться не по карману. Если захотите реализовать всё задуманное, придётся либо влезть в заначку, либо - в долги. Лучше умерить аппетиты и не увлекаться покупками и развлечениями. Деньги будут, и вы сохраните доход, но стоит сосредоточиться на действительно важном - здоровье, отдыхе и нужных приобретениях. Кто-то может посчитать вас излишне экономным или нерешительным, но в случае провала помогать вряд ли кто-то станет.

Телец – внутреннее противостояние между голосом разума и зовом амбиций решать только вам. Если прислушаетесь к советам друзей и партнёров, выберете проверенную тактику - реализуете задуманное и преуспеете. А ещё возможно романтическое приключение. Но если дадите волю эмоциям, можете ляпнуть что-то лишнее и хлопнуть дверью так, что назад уже не войти.

Близнецы – не всё, что говорят, - правда. У страха глаза велики, и слухи могут исказить реальность. Кто-то авторитетный поможет вам вынырнуть из потока тревог и вернуться к здравому смыслу. Главное - не сбиваться с пути и не принимать резких решений. Переборов страх, вы сохраните и стабильность, и здоровье, и поддержку близких. Можно заняться оформлением документов.

Рак – конфликты с друзьями и коллегами могут оказаться пустой тратой нервов и времени. Вместо взаимных упрёков лучше остановиться и задуматься, откуда всё началось. Неожиданное известие поможет сменить фокус: возможно, вас вдохновит идея учёбы, сотрудничества или новый карьерный поворот. Всё ещё впереди, и многое в ваших руках.

Лев – жёсткие слова начальства или сбои в делах могут породить панику и желание всё бросить. Но не спешите с выводами: причина трудностей, скорее всего, не в вас. Подождите, займитесь насущными делами и покупками - гнев сверху утихнет, доход сохранится, а вы не потратите нервы зря. Появится возможность поправить здоровье, восполнить энергию.

Дева – на этой неделе окружающие будут критичны к вашим опозданиям и спешке. Держите привычный ритм и сохраняйте спокойствие, особенно в дороге. Назначайте встречи с запасом по времени или смиритесь с тем, что будете опаздывать. Нужные люди подождут - пусть и с нравоучениями. А результат, будь то переговоры или свидание, будет стоить усилий.

Весы – хочется потратить и развлечься? Увлекшись этим, рискуете оказаться в центре чужого внимания, не всегда доброжелательного. Необдуманные траты могут привести к проблемам, особенно если всё делается "на показ". Остановившись вовремя, вы избежите неприятностей и сохраните и доход, и душевное равновесие. К тому же может появиться дополнительная подработка.

Скорпион – окружающие будут непунктуальны и несобранны, а извиняться не станут. Пытаться их перевоспитывать - дело неблагодарное. Лучше отпустить ситуацию и сосредоточиться на приятном. Интересное событие или встреча выведет вас из раздражения и поможет почувствовать вкус к жизни. Могут состояться поездки, как деловые, так и развлекательные.

Стрелец – спокойный период может внезапно смениться цейтнотом. Срочные задачи и мелкие поломки внесут сумбур. Если заранее расставите приоритеты и обсудите оплату работы, избежите лишнего стресса и не останетесь без вознаграждения. Остальное окажется вполне по силам, а вишенкой на торте станет тёплый вечер с близким человеком.

Козерог – любые споры на встречах и вечеринках могут быстро перейти в острые конфликты - рядом окажутся любители поконфликтовать. Лучше не ввязываться: смените тему, возьмите управление разговором в свои руки - и деловая встреча завершится договором, а вечер принесёт удовольствие. Ваше спокойствие и дипломатия сыграют ключевую роль.

Водолей – дома могут нарастать попытки контролировать ваши действия. Родственники могут бунтовать против ваших правил, но предложить что-то внятное - вряд ли. Добавьте к этому мелкие неурядицы с бумагами или справками. Сейчас лучше сосредоточиться на работе и не брать отгулы - скоро всё уляжется. Возможно улучшение финансового положения.

Рыбы – не перегружайте себя. Лишняя информация, беготня и чужие заботы могут вылиться в усталость, травмы или простуды. Сфокусируйтесь на важном - том, что действительно нужно вам. Не забывайте о себе: флирт, вдохновляющие проекты и простое общение с близкими вернут вам энергию и веру в свои силы. Могут состояться приятные поездки и встречи.

Астролог Андрей Рязанцев