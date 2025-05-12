Министру чрезвычайных ситуаций Бообеку Ажикееву объявлен строгий выговор

За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора на Ажикеева Бообека Эргешевича – министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту применения физического насилия офицером войсковой части 86123 МЧС в отношении военнослужащих срочной службы. 11 мая в соцсетях распространилось видео с инцидентом.

По данным СМИ, случай произошел в феврале 2025 года в одном из воинских подразделений министерства.