Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Министру чрезвычайных ситуаций Бообеку Ажикееву объявлен строгий выговор

280  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора на Ажикеева Бообека Эргешевича – министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту применения физического насилия офицером войсковой части 86123 МЧС в отношении военнослужащих срочной службы. 11 мая в соцсетях распространилось видео с инцидентом.

По данным СМИ, случай произошел в феврале 2025 года в одном из воинских подразделений министерства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445806
Теги:
МЧС, президент, Кыргызстан, издевательства над солдатами, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  