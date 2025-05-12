"Чувствительные"? "За" отставку Болота Ибрагимов проголосовал 31 депутат

Бишкекский Горкенеш снял с поста вице-спикера Болота Ибрагимова. Как сообщил VB.KG глава фракции "Эл Умуту" Аскар Алмаз улуу, "за" проголосовал 31 депутат БГК, "против" - 8, "воздержались" - трое.

По его словам, причиной такого шага стала чрезмерная "чувствительность" отдельных представителей Горкенеша.

"Наша фракция призывает к законности. И плоды нашей деятельности видны: соблюдения правил по курению в специально отведенных местах, соблюдение ПДД и прочие положительные нюансы", - подчеркнул Аскар Алмаз улуу.

Напомним, уже экс-вице-спикер БГК Болот Ибрагимов неоднократно ловил и выкладывал в соцсети нарушения со стороны своих коллег. Это однозначно не нравилось депутатам и вызывало противоречия с вице-спикером.