Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

"Чувствительные"? "За" отставку Болота Ибрагимов проголосовал 31 депутат

221  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекский Горкенеш снял с поста вице-спикера Болота Ибрагимова. Как сообщил VB.KG глава фракции "Эл Умуту" Аскар Алмаз улуу, "за" проголосовал 31 депутат БГК, "против" - 8, "воздержались" - трое.

По его словам, причиной такого шага стала чрезмерная "чувствительность" отдельных представителей Горкенеша.

"Наша фракция призывает к законности. И плоды нашей деятельности видны: соблюдения правил по курению в специально отведенных местах, соблюдение ПДД и прочие положительные нюансы", - подчеркнул Аскар Алмаз улуу.

Напомним, уже экс-вице-спикер БГК Болот Ибрагимов неоднократно ловил и выкладывал в соцсети нарушения со стороны своих коллег. Это однозначно не нравилось депутатам и вызывало противоречия с вице-спикером.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445810
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  