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Бакыт Торобаев изучил работу самоходного земснаряда в Чуйской области

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- Светлана Лаптева
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В рамках рабочей поездки в Чуйскую область заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью специальной техники, приобретённой за счёт республиканского бюджета для нужд водного хозяйства.

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики №108-р от 15.03.2023 г., в Чуйское Главное управление водного хозяйства поступили три самоходных земснаряда XM-150 в полной комплектации, а также две единицы низкорамных тралов.

Из трёх поставленных земснарядов:

- один направлен в Московское РУВХ,

- один - в Жайылский РУВХ,

- один останется на базе Чуй ГУВХ.

"Приобретение современной спецтехники - это важный шаг в модернизации системы водного хозяйства. Благодаря земснарядам мы сможем оперативно проводить очистку и восстановление оросительных каналов, что напрямую влияет на урожайность и благополучие наших фермеров. Мы будем и дальше усиливать техническую базу, чтобы аграрный сектор страны развивался устойчиво и эффективно", - отметил Бакыт Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/445811
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз, сельское хозяйство
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