Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Азамат Саралаев стал директором Службы по контролю за землей и водресурсами

268  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбек Керималиев представил коллективу нового руководителя Службы по земельному и водному надзору.

Согласно распоряжению Кабинета Министров, директором Службы по контролю за землёй и водными ресурсами при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики назначен Азамат Саралаев.

Саралаев Азамат Керимбекович, родился в 1991 году, имеет высшее образование, окончил Юридическую академию при Правительстве Кыргызской Республики.

В 2015 году работал заместителем директора в ОсОО "СОС".

В 2016–2021 годах занимал должности инспектора, старшего инспектора, главного инспектора и начальника отдела в Инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР.

В 2021–2022 годах был заместителем директора Государственной инспекции по земле и водным ресурсам при Министерстве сельского хозяйства КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445815
Теги:
вода, назначение, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  