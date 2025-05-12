Азамат Саралаев стал директором Службы по контролю за землей и водресурсами

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбек Керималиев представил коллективу нового руководителя Службы по земельному и водному надзору.

Согласно распоряжению Кабинета Министров, директором Службы по контролю за землёй и водными ресурсами при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики назначен Азамат Саралаев.

Саралаев Азамат Керимбекович, родился в 1991 году, имеет высшее образование, окончил Юридическую академию при Правительстве Кыргызской Республики.

В 2015 году работал заместителем директора в ОсОО "СОС".

В 2016–2021 годах занимал должности инспектора, старшего инспектора, главного инспектора и начальника отдела в Инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР.

В 2021–2022 годах был заместителем директора Государственной инспекции по земле и водным ресурсам при Министерстве сельского хозяйства КР.