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На весенне-полевые работы в Кыргызстане имеется 1,27 млн литров солярки

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- Светлана Лаптева
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Для бесперебойного проведения весенне-полевых работ по всей республике Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с начала посевной кампании предоставляет фермерам горюче-смазочные материалы по льготной цене. Солярка отпускается через Фонд государственных материальных резервов на 65 сомов дешевле рыночной стоимости.

Сколько солярки уже выдано

Всего на весенне-полевые работы по плану выделено 5 999 680 литров дизтоплива. На сегодняшний день крестьянам уже передано 4 724 800 литров, еще 1 274 880 литров находятся на складах.

Как распределили по областям:

Чуйская область получила 506 130 литров, из них выдано 383 100, в наличии - 123 030 литров.

Джалал-Абадская область - из 665 500 литров фермерам отпущено 501 600, осталось 163 900 литров.

Таласская область освоила 130 600 литров из 319 200, остаток - 188 600 литров.

Ошская область вывезла 626 200 литров из предусмотренных 783 900, на складах - 157 700 литров.

Баткенская область закупила 152 200 литров из 325 900, осталось 173 700 литров.

Иссык-Кульская область забрала 1 613 800 литров из 1 739 400, остаток - 125 600 литров.

Нарынская область освоила 421 200 литров из 555 000, в наличии - 133 800 литров.

В Минсельхозе также сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении фермерам дополнительных земель по их заявкам.


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URL: https://www.vb.kg/445816
Теги:
ГСМ, Кыргызстан
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