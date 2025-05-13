"Кардиохирурги Кыргызстана - ученики Ахунбаева, а не вечные стажёры"

Известный кардиохирург, профессор, заслуженный врач и главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Кыргызстана Калдарбек Абдраманов выступил с эмоциональным обращением в социальных сетях. Он затронул острые вопросы развития отрасли, материально-технического обеспечения и практики приглашения зарубежных специалистов.

Приводим текст обращения полностью:

"Наш Учитель академик Иса Ахунбаев 19 мая 1959 года провел Первую операцию на сердце на Азиатском материке! С тех пор нам часто приходится работать, в условиях, весьма далеких от международных стандартов. За это время наши кардиохирурги провели более 20 тысяч "открытых", более 50 тысяч "закрытых" и малых операций. Сегодня мы проводим практически все широко известные виды операции на сердце, которых делают во всех ведущих клиниках мира. Несмотря на то, что мы еще не проводим трансплантацию сердца - это мечта каждого кардиохирурга, - но это происходит из-за отсутствия надлежащей материально-технической инфраструктуры и аппаратуры, а не от нехватки знаний. При наличии таких условий, я уверен в этом, Иса Ахунбаев, уже в 70-е годы прошлого века смог бы проводить такие операции! Да, существует огромная пропасть между нами, если сравнивать, в каких условиях мы работаем сегодня - и как работают наши коллеги, кардиохирурги Европа и Америки. Есть огромная разница в условиях, но только не в результатах. Несмотря ни на что нам удается шагать в ногу со временем – проводить сложнейшие операции, нередко в экстремальных условиях и добиваться успехов. Но это не значит, что мы, кардиохирурги Кыргызстана, особенно мои молодые коллеги, и дальше должны работать в таких условиях. А что касается приглашений каждый год молодых кардиохирургов из-за рубежа, благодаря помощи благотворительных организаций, чтобы они в наших головных учреждениях "учили" наших профессоров… Понятно, что на это есть объективные и субъективные причины, объясняющие, почему так происходит и почему такое допускается. Какой смысл их постоянно приглашать, чтобы они оперировали в течении месяца больных и с несложными пороками, тогда, когда в нашей стране детям до 6 лет операции на сердце декларированы как бесплатные и их успешно оперируют наши кыргызские молодые кардиохирурги? За исключением тех случаев сложных пороков, когда проведение операций зарубежными мастерами может не только спасти жизни пациентов, но и оказаться полезным для наших уважаемых врачей, кандидатам, докторам, профессорам кардиохирургии. Всем известно о пожаре, случившемся в здании НИИХСТО минувшей зимой, вследствие чего сегодня коллектив работает не в своем помещении. И в условиях таких проблем, зная о переживаемых трудностях, невольно задаешься вопросом: правильно ли было, в такой сложной ситуации приглашать зарубежных гостей, не решив прежде свои проблемы, чтобы потом, когда начнется разбор упущений, искать их при помощи наших же гостей, вовлекая их во все эти неприятные разборки. После этого будет резонным спросить у самих себя: "А стоит ли нам, детям и внукам великого врача Исы, и дальше работать в таких же условия? Продолжать проводить подобные акции "поддержки"? Сколько еще это будет продолжаться? Удастся ли нам наконец-то создать такие условия, чтобы можно было жить и работать как достойные последователи нашего учителя Иса Ахунбаева - быть первыми и учить других, в деле спасения жизни наших граждан!" Надо что-то срочно менять в нашей жизни и практике, чтобы такие неприятности не повторялись и не становились нашей нормой", - написал профессор.