В Кыргызстане появятся два новых министерства

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ об образовании на базе Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики двух самостоятельных министерств:

- Министерства просвещения Кыргызской Республики, с возложением на него функций в сфере дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, начального профессионального образования;

- Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, с возложением на него функций в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, высшего образования, интеллектуальной собственности.

Согласно подписанному Указу, Национальная аттестационная комиссия при Президенте Кыргызской Республики преобразовывается в Высшую аттестационную комиссию при образуемом Министерстве науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики.

Указ принят в целях формирования интегрированной и ориентированной на результат системы государственного управления в сфере науки, образования, инноваций и интеллектуальной собственности, направленной на обеспечение системной взаимосвязи и взаимодействия, повышения эффективности администрирования в сфере высшего образования, научной и инновационной деятельности, расширения возможностей участия молодых ученых в научно-исследовательской и инновационной деятельности.