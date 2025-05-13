В Бишкеке "альфовцы" почтили память товарищей

В Бишкеке на площади Победы состоялся митинг-реквием, посвященный памяти бойцов спецназа "Альфа" ГКНБ КР, погибших при исполнении служебного долга. 12 мая 2006 года антитеррористическое подразделение понесло первые боевые потери.

Почтить память героев пришли ветераны спецподразделения, их семьи, друзья и близкие, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

После возложения цветов и минуты молчания перед собравшимися выступили бывшие сослуживцы и родственники погибших.

За годы службы спецназ ГКНБ "Альфа" понес пять боевых потерь:

- Лейтенант Бакиров Кыялбек Гуламкадырович

10.06.1983 года рождения, уроженец с. Сакалды, Ноокенского района, Джажал-Абадской области. Пал смертью храбрых при выполнении служебного долга 12 мая 2006 года в ходе специальной антитеррористической операции в Кадамжайском районе Баткенской области. Награжден посмертно орденом "Эрдик".

- Полковник Осконалиев Абдрашит Алымбекович

17.06.1959 года рождения, уроженец с. Авлетим, Аксыйского района, Джажал-Абадской области. Пал смертью храбрых при выполнении служебного долга 12 мая 2006 года в ходе специальной антитеррористической операции в Кадамжайском районе Баткенской области. Награжден посмертно орденом "Манас" второй степени.

- Лейтенант Маманов Гапар Кылычбекович

26.06.1982 года рождения, уроженец г. Бишкек. Пал смертью храбрых при выполнении служебного долга 23 июня 2009 года в ходе специальной антитеррористической операции в с. Таш-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области. Награжден посмертно орденом "Манас" третьей степени.

- Лейтенант Бабараимов Женишбек Ташболтаевич

27.02.1980 года рождения, уроженец с. Бешкент, Ляйлякского района, Баткенской области.Пал смертью храбрых при выполнении служебного долга 5 января 2011 года в ходе специальной антитеррористической операции в Аламудунском районе Чуйской области. Посмертно представлен к государственной награде.

- Полковник Ниязбеков Усенбек Ниязбекович

08.07.1972 года рождения, уроженец с. Бел-Орук, Ноокатского района, Ошской области. Пал смертью храбрых при выполнении служебного долга 7 августа 2019 года в ходе специальной операции в с. Кой-Таш, Аламудунского района, Чуйской области. Награжден посмертно медалью "Эрдик".