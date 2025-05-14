Радукану проиграла, но довольна выступлением

Эмма Радукану остановилась в четвёртом раунде Итальянского открытого чемпионата, уступив четвёртой ракетке мира Коко Гауфф со счётом 1:6, 2:6. Несмотря на итоговый результат, британская теннисистка показала лучший результат на грунтовом покрытии в карьере и уезжает из Рима с позитивным настроением.

На пути к матчу с Гауфф Радукану уверенно прошла трёх соперниц из топ-100 и впервые в сезоне дошла до второй недели турнира уровня WTA 1000. Ветреные условия и мощная игра американки стали серьёзным испытанием для Эммы.

- Сегодня мне было очень трудно. Было ветрено, мяч высоко отскакивал - всё выходило из моей зоны удара. Коко играла очень здорово: отличная форма, ширина, глубина. Сегодня я чувствовала, что меня переиграли, - призналась Радукану после матча.

Гауфф, недавно дошедшая до финала турнира в Мадриде, снова продемонстрировала безупречную игру на грунте. Её вращающаяся подача и мощный форхенд не позволяли Радукану войти в привычный ритм. Американка уверенно контролировала ход встречи, не давая сопернице свободного пространства на корте.

- Кажется, будто на корте вообще нет свободного пространства. Когда она играет так, не понимаешь, куда бить. Она четвёртая в мире не просто так - я это почувствовала, - добавила Эмма.

Тем не менее, британка подчеркнула важность полученного опыта. Матчи против соперниц из элиты тура - редкость для неё в последние сезоны.

- Первые три раунда я играла действительно хорошо. Были тяжёлые матчи, две победы в трёх сетах - это важно для меня. Я не так часто играю с топовыми соперницами, так что это ценная возможность, - сказала Радукану.

Благодаря выступлению в Риме Радукану поднялась на 42-е место в живом рейтинге WTA, сократив отставание от первой ракетки Великобритании Кэти Боултер до двух позиций. Впереди у неё - подготовка к Открытому чемпионату Франции.

В мужской сетке первой сеяный Янник Синнер продолжил уверенное возвращение после трёхмесячной дисквалификации. Итальянец обыграл нидерландца Йеспера де Йонга со счётом 6:4, 6:2 и в следующем раунде встретится с 17-м сеяным Франсиско Серундоло.