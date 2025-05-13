Симоне Индзаги: "Интер не боится ПСЖ"

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги выпустил уверенное заявление перед финалом Лиги чемпионов УЕФА против "Пари Сен-Жермен", который состоится 31 мая в Мюнхене.

"У них больше ресурсов, чем у нас, - признал Индзаги. - Но мы уже показали против Баварии, Барселоны, Сити и Арсенала, что, когда играем с сердцем и используем свои сильные стороны, можем конкурировать с кем угодно".

"Интер" вышел в финал после драматичной победы над "Барселоной" (7:6 по сумме двух матчей), где решающие голы забили Франческо Ачерби и Давиде Фраттези. Ранее в четвертьфинале был обыгран "Бавария".

Это второй финал ЛЧ за три года при Индзаги. Несмотря на успех, тренер подчеркивает:

"Работа не завершена. Нам понадобятся сердце, душа и организация."

Финал состоится 31 мая. "ПСЖ" по-прежнему охотится за своим первым европейским титулом, но "Интер" готов к битве.