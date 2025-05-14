Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Рафинья отказался от награды после победы над "Реалом"

103  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полузащитник "Барселоны" Рафинья отказался от награды лучшему игроку матча после яркой победы своей команды над мадридским "Реалом" со счётом 4:3 в Эль Класико. Бразилец сделал дубль и внёс решающий вклад в волевую победу каталонцев, однако предпочёл не принимать индивидуальное признание.

После матча Рафинья заявил, что его отказ - это жест в поддержку всей команды:

"Мы ещё не выиграли титул. Вся команда сражалась до конца, и я бы хотел, чтобы награда досталась кому-то другому. Главное - это победа и единство", - сказал он журналистам.

Этот поступок стал отражением изменения в характере Рафиньи. Ещё недавно он подумывал об уходе из клуба, но под руководством нового тренера Ханси Флика стал ключевым игроком. В этом сезоне на его счету уже 34 гола и 25 результативных передач во всех турнирах.

Жест Рафиньи вызвал восторг среди болельщиков и стал символом нового духа команды, которая сейчас уверенно идёт к чемпионству в Ла Лиге.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445840
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  