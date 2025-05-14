Рафинья отказался от награды после победы над "Реалом"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья отказался от награды лучшему игроку матча после яркой победы своей команды над мадридским "Реалом" со счётом 4:3 в Эль Класико. Бразилец сделал дубль и внёс решающий вклад в волевую победу каталонцев, однако предпочёл не принимать индивидуальное признание.

После матча Рафинья заявил, что его отказ - это жест в поддержку всей команды:

"Мы ещё не выиграли титул. Вся команда сражалась до конца, и я бы хотел, чтобы награда досталась кому-то другому. Главное - это победа и единство", - сказал он журналистам.

Этот поступок стал отражением изменения в характере Рафиньи. Ещё недавно он подумывал об уходе из клуба, но под руководством нового тренера Ханси Флика стал ключевым игроком. В этом сезоне на его счету уже 34 гола и 25 результативных передач во всех турнирах.

Жест Рафиньи вызвал восторг среди болельщиков и стал символом нового духа команды, которая сейчас уверенно идёт к чемпионству в Ла Лиге.