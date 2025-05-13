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"В КР в полную силу работают пять цементных заводов, дефицита не будет"

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Местные заводы Кыргызстана по производству цемента работают во всю силу, дефицита не будет. Об этом агентству "Кабар" сообщил заместитель главы Службы антимонопольного регулирования Муратбек Иманкулов.

По его словам, Антимонополия на постоянной основе проводит мониторинг и анализ рынка. В ходе мониторинга установлено, что в связи с ремонтными работами на отдельных цементных заводах, а также влиянием сезонного фактора наблюдается дефицит цемента и повышение цен на рынке. При этом заводы-изготовители не поднимали отпускные цены на цемент.

А на вторичном рынке продукция отпускается дороже по сравнению с ценами производителей.

"На основе анализов мы наблюдаем нехватку цемента. В связи с этим, на местах мы проводим разъяснительные работы по недопущению повышения цен и по обеспечению стабильности на рынке. На сегодняшний день по всей стране работают в полную силу пять заводов. Необходимый объем цемента для удовлетворения потребностей населения производится. Цены стабильные",- заявил Иманкулов.


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URL: https://www.vb.kg/445841
Теги:
промышленность, Кыргызстан
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