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Анто Кацасе нокаутировал Ли Вуда и приблизился к титулу WBC

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- Самуэль Деди Ирие
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В ярком боксерском вечере Анто Кацасе одержал громкую победу, нокаутировав двухкратного чемпиона мира Ли Вуда в девятом раунде. Несмотря на нервозность перед боем и травму левой руки, Кацасе продемонстрировал железную концентрацию и неотступно шел к своей цели.

Вуд, известный своими эффектными камбэками, на этот раз не сумел оправиться от жесткой атаки соперника. В девятом раунде, когда чемпион начал пятиться назад, его тренер Бен Дэвидсон принял решение выбросить полотенце, остановив избиение.

Интересно, что к моменту остановки боя один из судей вел Вуда вперед на три очка, что вызвало удивление у многих экспертов. Однако своей напористой атакой Кацасе расставил все по местам.

- Я просто сказал себе: "Выжми все силы, сейчас и здесь." Я знал, что он уже ушел, - прокомментировал победу Кацасе. - Но ничего не переплюнет ту победу в Саудовской Аравии над Джо Кординой, - добавил он, вспоминая триумф в 2024 году.

Теперь цель Кацасе - титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе. В ближайших планах - бой с обладателем зеленого и золотого пояса О'Шаки Фостером.

Керт Уокер: поражение, которое делает сильнее

В андеркарде боксерского шоу Керт Уокер из Лисберна уступил бывшему чемпиону мира Лиаму Дейвису, однако своей стойкостью заслужил уважение публики. Это был первый 12-раундовый поединок в его карьере и первое выступление за пределами родины.

Уокер смело шел вперед, временами оказывая серьезное давление на соперника. Тем не менее, преимущество Дейвиса в длине рук и количестве выброшенных ударов обеспечило ему победу по очкам.

- Это был бой, в котором Керт показал характер как никогда ранее. Он прошел серьезное испытание, и в долгосрочной перспективе это поражение принесет ему больше пользы, чем очередная легкая победа, - отметил его менеджер Джеймей Конлан.

Queensberry Promotions уже рассматривает варианты для следующего выступления Уокера, и есть вероятность, что его следующий бой состоится на Ulster Hall к концу года.


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URL: https://www.vb.kg/445842
Теги:
бокс
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