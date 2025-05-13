Стадионы в Токтогуле, Таш-Комуре и Шамалды-Сае откроются в 2025 году

В рамках рабочей поездки в южные регионы Кыргызстана, Генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков и консультант президента КФБ Аманбек Каскеримов посетили несколько строящихся и реконструируемых футбольных объектов. В частности, они проверили ход работ на стадионах в городах Токтогул, Таш-Комур и Шамалды-Сай.

На этих стадионах будут установлены современные осветительные системы, а также подготовлены игровые поля. В рамках реконструкции также предполагается строительство трибун, крыш, комнат для обслуживания зрителей и беговых дорожек. Кроме того, на территории стадионов будут проводиться работы по благоустройству и озеленению.

Стадионы в Токтогуле и Таш-Комуре будут находиться в распоряжении команд, участвующих в Национальной лиге, и будут принимать их домашние матчи, а также игры чемпионата страны среди молодежных команд.

Ожидается, что эти объекты будут сданы в эксплуатацию в осенний период 2025 года, что станет значительным шагом в развитии футбольной инфраструктуры в Кыргызстане.