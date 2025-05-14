В Бишкеке состоится международный полумарафон "One Run"

В Бишкеке 24 мая пройдет международный полумарафон "One Run". Участники будут бегать на дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км, а также для детей предусмотрена дистанция 1 км.

Полумарафон проводится в третий раз. Ожидается, что в нем примут участие более 2000 бегунов.

Мероприятие организуется Государственным агентством по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики, департаментом физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики мэрии Бишкека, дирекцией международного марафона "Run the Silk Road", Федерацией легкой атлетики и "Лигой героев".

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте my.runthesilkroad.com.