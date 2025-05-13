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ГКНБ вернул государству часть помещений школы №67 в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ выявил нарушения при приватизации помещений школы №67 в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общая площадь спорных объектов составляла 751,2 кв. м. В результате принятых мер текущий владелец признал факт незаконной приватизации и безвозмездно передал помещения обратно в государственную собственность.

По данным ведомства, в 1988 году на базе 1-го этажа школы №67 были оборудованы дополнительные компьютерные классы - 11 учебных кабинетов для нужд Особого конструкторского бюро Института космических исследований (ОКБ ИКИ) при Академии наук СССР. Впоследствии структура была преобразована в ОКБ "А", а затем в Акционерное общество "А".

Позже эти помещения были реализованы в частную собственность с нарушением установленного порядка приватизации социально значимых объектов.

В настоящее время помещения используются образовательным учреждением "Н", которое готовит школьников к ОРТ и имеет хорошую репутацию. Учитывая добросовестность учреждения, ему предоставлена возможность краткосрочной аренды этих помещений по договору с Государственным агентством по управлению госимуществом.

Справочно: согласно последним недавним изменениям, внесенным в постановление кабинета министров, бывшие владельцы смогут арендовать и использовать здания, находящиеся в государственной собственности.


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URL: https://www.vb.kg/445854
Теги:
ГКНБ, приватизация, школа, Бишкек
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