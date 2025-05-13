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Милиция разыскивает женщину, которую удерживает муж в неизвестном месте

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- Бермет Таалайбекова
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12 мая в милицию поступило сообщение о том, что в тот же день около 15:40 гражданка Кайрат кызы Мээрим, 1992 года рождения, ушла с места работы бильярдного клуба "МД Бильярд" на улице Жумабека вместе с супругом Абдразаковым Тимуром Каримовичем, 1984 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По предварительным данным, мужчина удерживает супругу в неизвестном месте из-за ревности.

По данному факту материалы зарегистрированы в АИС ЖУИ УВД Ленинского района. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться по телефонам:

0700 050 505 или в службу "102".

Конфиденциальность гарантируется.


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URL: https://www.vb.kg/445859
Теги:
Ленинский район, Бишкек, семья, женщины, милиция
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