Британский тренер по плаванию Джеймс Гибсон провел семинар в Бишкеке

В Бишкеке состоялся семинар для тренеров по плаванию, организованный Национальным Олимпийским Комитетом Кыргызской Республики (НОК КР) и Федерацией плавания КР при поддержке World Aquatics.

Семинар провел Джеймс Гибсон, выдающийся британский тренер, олимпийский медалист и наставник таких известных пловцов, как Сара Шёстрём, Чад Ле Кло и Флоран Маноду. Гибсон также является обладателем награды "Тренер года Европы" и в настоящее время занимает пост Советника по развитию и высокому спортивному мастерству в World Aquatics.

В течение трех дней участники семинара обучались, обменивались опытом и слушали лекции от мирового уровня специалиста. На заключительном этапе мероприятия тренеры получили сертификаты. В открытии семинара принял участие Первый вице-президент НОК КР Садыр Мамытов, который пожелал успехов и вдохновения участникам для подготовки будущих чемпионов.