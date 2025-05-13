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Британский тренер по плаванию Джеймс Гибсон провел семинар в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке состоялся семинар для тренеров по плаванию, организованный Национальным Олимпийским Комитетом Кыргызской Республики (НОК КР) и Федерацией плавания КР при поддержке World Aquatics.

Семинар провел Джеймс Гибсон, выдающийся британский тренер, олимпийский медалист и наставник таких известных пловцов, как Сара Шёстрём, Чад Ле Кло и Флоран Маноду. Гибсон также является обладателем награды "Тренер года Европы" и в настоящее время занимает пост Советника по развитию и высокому спортивному мастерству в World Aquatics.

В течение трех дней участники семинара обучались, обменивались опытом и слушали лекции от мирового уровня специалиста. На заключительном этапе мероприятия тренеры получили сертификаты. В открытии семинара принял участие Первый вице-президент НОК КР Садыр Мамытов, который пожелал успехов и вдохновения участникам для подготовки будущих чемпионов.


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URL: https://www.vb.kg/445860
Теги:
Великобритания, плавание, тренер, Бишкек, Кыргызстан
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