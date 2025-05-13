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Житель села Кок-Добо скончался после распития алкоголя с односельчанами

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- Назгуль Абдыразакова
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4 мая в УВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что житель села Кок-Добо А.У. был доставлен с телесными повреждениями в местную больницу. Позднее потерпевший был переведен в областную больницу, где скончался от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования установлено, что произошла ссора А.У. с односельчанами К.Н., И.М. и К.У. во время распития спиртных напитков. В результате ссоры А.У. получил тяжелую черепно-мозговую травму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР ("Причинение тяжкого вреда здоровью"). Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый К.У., который признался в преступлении, заявив, что нанес потерпевшему удары палкой и другими предметами.

Постановлением Иссык-Кульского районного суда подозреваемый К.У. заключен под арест на два месяца. Ведутся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/445861
Теги:
алкоголь, задержание, Иссык-Кульская область, убийство, милиция
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