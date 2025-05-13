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Бивол стал четвертым в рейтинге лучших боксеров мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории - Pound-for-Pound (P4P). На первом месте оказался украинский чемпион Александр Усик, а уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол занял почётную четвёртую строчку.

Обновление рейтинга произошло после громких боёв весны, в том числе победы Усика над Тайсоном Фьюри, что укрепило его позиции на вершине мирового бокса.

Топ-10 боксёров мира P4P по версии The Ring:

1. Александр Усик (Украина) - тяжёлый вес

2. Наоя Иноуэ (Япония) - второй легчайший вес

3. Теренс Кроуфорд (США) - первый средний вес

4. Дмитрий Бивол (Кыргызстан/Россия) - полутяжёлый вес

5. Артур Бетербиев (Россия/Канада) - полутяжёлый вес

6. Джесси Родригес (США) - второй наилегчайший вес

7. Дзюнто Накатани (Япония) - легчайший вес

8. Сауль "Канело" Альварес (Мексика) - суперсредний вес

9. Кен Широ (Япония) - наилегчайший вес

10. Давид Бенавидес (США) - суперсредний вес

Интересный факт: Дмитрий Бивол, родившийся в Токмаке (Кыргызстан), уверенно удерживает позиции в элите мирового бокса. Он остаётся непобеждённым и считается одним из самых техничных бойцов полутяжёлого веса.

Рейтинг P4P - это субъективная оценка силы боксёров вне зависимости от весовой категории. Он показывает, кто доминирует в мировом боксе на данный момент.


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URL: https://www.vb.kg/445864
Теги:
бокс
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