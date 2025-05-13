ГКНБ вернул 307 га земли в Чуйской области на баланс государства

ГКНБ в результате проверочных мероприятий вернул государству земельный участок площадью 307 га, расположенный в А.Сыдыковском айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее собственниками указанных земель являлись рабочие "Винсовхозкомбината" им.В.Ленина, которые на основании указа Президента КР "О мерах по углублению земельной и аграрной реформы в Кыргызской Республике" от 22 февраля 1994 года №УП-23, получили доли земельных угодий и свидетельства на право пользования землей.

При этом, большинство владельцев земельных участков по разным причинам выехали за пределы КР, либо умерли. На протяжении длительного времени и халатного отношения отдельных бывших руководителей органов местного самоуправления, данные земли сельскохозяйственного назначения без соблюдения обязательной процедуры изъятия в муниципальную или государственную собственность, были незаконно предоставлены в аренду сроком на 49 лет ОсОО ТПК "Шабдан-Ата", которая в последующем перепродала ОсОО "Бишкеквинком" (учредителем ранее являлся президент ассоциации "АЮ Холдинг" Ш.Абдыкеримов).