Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 97.90 - 98.90

Дроны начали охоту на нарушителей по дороге к Иссык-Кулю

260  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отдыхающих на Иссык-Куле этим летом будут встречать не только солнце и пляжи, но и дроны. На трассе к главному курорту страны начали фиксировать нарушения правил дорожного движения с высоты птичьего полета.

Беспилотные летательные аппараты фиксируют самые опасные маневры: превышение скорости, выезд на встречную полосу, обгоны в запрещенных местах. За первые дни рейдов дроны уже помогли выявить десятки нарушений. Водителям, пойманным "на горячем", выписывают штрафы и напоминают о ПДД.

Но просто протоколами дело не ограничивается. Как отмечают в ГУОБДД, нарушителей ждет и своеобразный "экзамен" - инспекторы проводят разъяснительные беседы и проверяют знание правил дорожного движения.

Активно работают дроны и на других направлениях. В Чуйской области сотрудники Управления по обеспечению безопасности дорожного движения проводят рейды на объездных участках автодорог Бишкек–Ош и Бишкек–Нарын–Торугарт. Основной акцент - на профилактику ДТП и предотвращение аварий, которые часто происходят именно из-за выезда на встречную полосу.

Все материалы нарушений фиксируются и оформляются по части 5 статьи 188 Кодекса о нарушениях КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445866
Теги:
нарушения, ПДД, Кыргызстан, Иссык-Куль, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  