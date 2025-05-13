Дроны начали охоту на нарушителей по дороге к Иссык-Кулю

Отдыхающих на Иссык-Куле этим летом будут встречать не только солнце и пляжи, но и дроны. На трассе к главному курорту страны начали фиксировать нарушения правил дорожного движения с высоты птичьего полета.

Беспилотные летательные аппараты фиксируют самые опасные маневры: превышение скорости, выезд на встречную полосу, обгоны в запрещенных местах. За первые дни рейдов дроны уже помогли выявить десятки нарушений. Водителям, пойманным "на горячем", выписывают штрафы и напоминают о ПДД.

Но просто протоколами дело не ограничивается. Как отмечают в ГУОБДД, нарушителей ждет и своеобразный "экзамен" - инспекторы проводят разъяснительные беседы и проверяют знание правил дорожного движения.

Активно работают дроны и на других направлениях. В Чуйской области сотрудники Управления по обеспечению безопасности дорожного движения проводят рейды на объездных участках автодорог Бишкек–Ош и Бишкек–Нарын–Торугарт. Основной акцент - на профилактику ДТП и предотвращение аварий, которые часто происходят именно из-за выезда на встречную полосу.

Все материалы нарушений фиксируются и оформляются по части 5 статьи 188 Кодекса о нарушениях КР.