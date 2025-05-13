Садыр Жапаров: "Семья Ташиева построила роддом за счет продажи нефтебазы"

Семья Ташиевых продала свою нефтебазу и на вырученные средства построила родильный дом, передав его государству. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время выступления на церемонии открытия нового роддома в селе Чокмор Сузакского района.

По словам главы государства, на строительства родильного дома Ташиевы потратили 570 млн сомов.

"Раньше наши чиновники и бизнесмены, заработав деньги в Кыргызстане, вывозили их за границу, открывали там бизнес, строили заводы. Сегодня они не могут вернуться, потому что заняты контролем за этими бизнесами. В отличие от них семья Ташиевых продала свою нефтебазу и на эти средства построила родильный дом. Затем передала его в государственную собственность", - отметил глава государства.