Интервью с руководителем Центра ядерной медицины "Росатома" в Кыргызстане

В 2024 году отделение ядерной медицины Национального центра онкологии и гематологии, расположенного при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, приняло первых пациентов.

"ВЭС 24" побеседовал с Бактыгуль Султангазиевой, заслуженным врачом Кыргызской Республики, доктором медицинских наук, профессором, онкологом, руководителем проекта "Центр ядерной медицины"

– Какие конкретные преимущества получит система здравоохранения Кыргызстана после открытия полноценного Центра ядерной медицины Госкорпорацией "Росатом"?

– Проект предполагает строительство ключевого инфраструктурного объекта для здравоохранения, науки и профессионального образования в Кыргызской Республике – производственного радиофармацевтического и медицинского центра. Его реализация направлена на решение задач, связанных с лекарственной безопасностью, импортозамещением, а также на улучшение демографических показателей. Этот проект соответствует целям устойчивого развития и укрепления экономического потенциала страны, что делает его важным как на государственном, так и на социальном уровнях.

Безусловно, главной целью проекта является обеспечение возможности своевременной диагностики и своевременного лечения сердечно-сосудистых, онкологических и неврологических заболеваний с использованием современных радиофармацевтических препаратов и высокотехнологичных методов ядерной медицины. Этот проект будет полезен не только для граждан Кыргызстана, но и для жителей соседних стран.

– В чем заключается уникальность Центра ядерной медицины и как он будет интегрирован в существующую медицинскую инфраструктуру Кыргызстана, какие новые возможности он откроет для лечения онкологических заболеваний?

– В структуре смертности населения в Кыргызской Республике первое место занимают злокачественные новообразования, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. Одной из главных проблем в лечении этих недугов является поздняя диагностика и отсутствие возможности для более точных исследований.

Как известно, результаты лечения и дальнейший прогноз зависят от стадии заболевания и своевременной корректировки терапии. А это, в свою очередь, напрямую влияет на демографические показатели страны.

Одним из современных и эффективных инструментов в борьбе с этими заболеваниями являются технологии ядерной медицины, которые и предоставляет "Росатом". Однако в Кыргызстане пока что существуют ограничения в применении методов ядерной медицины из-за отсутствия собственного производства необходимых препаратов и недостаточной медицинской инфраструктуры для работы с этими технологиями.

Решение проблемы очевидно: необходимо создать в Кыргызстане собственное производство в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики. Также необходимо создать современную инфраструктуру в виде центра молекулярной визуализации и центра радионуклидной терапии, оснащенных современными сканерами и другим высокотехнологичным оборудованием для обследования и лечения пациентов с социально значимыми заболеваниями.

– Каковы сроки реализации проекта по созданию научного центра? Как будет организован процесс подготовки местных специалистов для работы на новом оборудовании?

– Каждый проект имеет свои уникальные сроки реализации, которые зависят от конкретных условий и пожеланий заказчика. В целом от начала проектирования до ввода в эксплуатацию, лицензирования и подготовки персонала может пройти около пяти лет. Однако некоторые подразделения центра могут начать свою работу уже через три года. "Росатом" готов обеспечить технологическое сопровождение центра на начальном этапе его функционирования, что позволит гарантировать его стабильную работу.

– Учитывая, что подобное отделение уже существовало в советское время, какие ключевые отличия будут у нового центра и какой опыт будет использован из предыдущей практики?

– Это будет центр, в котором академизм и преданность профессии, характерные для советских медицинских учреждений, будут сочетаться с самыми современными и эффективными технологиями. Здесь будут созданы безграничные возможности как для пациентов с социально значимыми заболеваниями, так и для сотрудников, стремящихся к карьерному и профессиональному росту.

– Как можно попасть к вам на обследование?

– Пациенту необходимо обратиться к врачу-онкологу в Национальный центр онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики для уточнения диагноза и стадии заболевания. При наличии медицинских показаний врач-онколог выдает направление в отделение ядерной медицины.