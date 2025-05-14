В РФ начали изготавливать реактор для первой малой АЭС Узбекистана

На заводе "АЭМ-Спецсталь" в Санкт-Петербурге, входящем в машиностроительный дивизион "Росатома", приступили к изготовлению реакторной установки РИТМ-200Н для первой атомной станции малой мощности в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

На первом этапе металлурги отлили слиток из специальной легированной стали весом 205 тонн. Из этой заготовки будет изготовлен фланец корпуса - элемент, соединяющий корпус с верхней крышкой блока реакторной установки.

Презентация процесса изготовления состоялась в рамках международной выставки Power Uzbekistan-2025, которая прошла в Ташкенте. Мероприятие собрало представителей профильных министерств, ведомств и ведущих компаний энергетической отрасли.

В "Росатоме" подчеркнули, что разливка стали является фактическим стартом работ по созданию ядерного реактора. После завершения металлургических операций заготовку передадут на другие предприятия дивизиона для сборки корпуса реактора.

Как отметил глава Машиностроительного дивизиона "Росатома" Игорь Котов, предприятия обладают всеми необходимыми мощностями и опытом по изготовлению установок серии РИТМ, которые уже доказали свою надежность на атомных ледоколах. Эти компетенции будут использованы и при создании шести реакторных установок РИТМ-200Н для узбекской АСММ.

Между тем в Узбекистане ранее не строились атомные станции подобного типа. Наземная станция с установками РИТМ-200Н пока не имеет референтных аналогов, несмотря на успешную эксплуатацию этих реакторов в составе ледокольного флота. Однако, как заверил глава агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев, рисков в реализации проекта нет, так как технология адаптирована для наземного применения, а принцип ее работы остается неизменным.

Соглашение о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном в сфере атомной энергетики было подписано в декабре 2017 года. Тогда обсуждалось строительство крупной АЭС стоимостью 11 миллиардов долларов с запуском первого энергоблока к 2028 году. Новый контракт с "Росатомом" на проектирование, поставку и строительство атомной станции малой мощности был заключен 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе государственного визита президента России Владимира Путина.

Проект рассматривается как важный шаг в диверсификации энергетической системы Узбекистана и внедрении современных технологий мирного атома.