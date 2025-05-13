13 мая 2025 года. Власти Кыргызстана утвердили новую государственную программу устойчивого развития туризма, которая будет действовать до 2030 года. Это не просто план по строительству баз отдыха, но и важная часть культурной политики страны.

40 новых баз и перезагрузка имиджа

Согласно документу, уже в 2025 году в стране появятся 40 современных туристических баз. Особый упор будет сделан на регионы, этнотуризм и экологически чистые маршруты. Программа также предполагает цифровизацию отрасли и развитие инфраструктуры в отдалённых локациях.

Это важный шаг для Кыргызстана - в стране всё чаще поднимаются вопросы о сохранении исторической идентичности через культуру и внутренний туризм.

История как культурный ресурс

Сохранение памяти - не только дело архивов. Всё больше проектов в Центральной Азии связывают развитие сбережения культурного наследия с современными форматами - от мемориальных маршрутов до медиа и образовательных платформ.

На этом фоне интересно звучит мнение казахстанского историка и общественного деятеля Лайлы Ахметовой, опубликованное в интервью на портале KZ24.news. По её словам, "День Победы - это важнейшая скрепа, связывающая страны бывшего СССР. Мы не должны терять эту нить".

Ахметова ведёт активную работу по восстановлению судеб пропавших солдат Великой Отечественной войны, а также готовит новые книги о панфиловцах и защитниках Брестской крепости. Её усилия уже помогли вернуть из забвения более 21 тысячи имён.

Память, которую нельзя потерять

Кыргызстан традиционно бережно относится к памяти о Великой Отечественной войне. Более 360 тысяч кыргызстанцев ушли на фронт, и почти половина из них не вернулась. Сегодня - последний шанс зафиксировать живые воспоминания от оставшихся ветеранов.

Инициативы, направленные на сочетание туристической привлекательности и исторической глубины, могут стать для страны не только экономическим драйвером, но и способом сохранить связь между поколениями.