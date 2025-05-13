Налоги за границей: как избежать двойного налогообложения

Многие состоятельные лица покупают недвижимость, переносят свой бизнес или открывают компании в других странах. Это помогает эффективно работать в мировых масштабах, осваивать новые рынки. При этом возникает закономерный вопрос: как платить налоги. Пользоваться различными льготами, снизить вероятность двойного налогообложения, рационализировать эти затраты поможет наличие ВНЖ или паспорта. Их можно получить на инвестиционном либо другом актуальном основании.

ВНЖ и гражданство – ключ к лучшим налоговым условиям

Чтобы не платить налоги в двух странах, экспату нужно стать налоговым резидентом в стране ВНЖ или гражданства. Для этого заявитель должен соответствовать одному или нескольким критериям:

Не покидать территорию государства более, чем на 183 дня в течение года. Располагать жильем на его территории (арендованным или приобретенным). Вести бизнес в стране в качестве самозанятого, предпринимателя.

Механизм избежания двойного налогообложения регулируется специальными договорами между государствами (СИДН). Например, у РФ их более 80, у Казахстана – 53, у Беларуси – 75, у Кипра – 70. Кроме того, многие страны привлекают и другими налоговыми преференциями, которые станут важным аргументом при выборе направления для переезда. Целесообразно отметить некоторые из них.

Мальта

Позволяет оформить налоговое резидентство, проводя в стране менее 183 дней в году. Для этого следует запросить статус домициля. Претендентами на него могут быть лица от 18 лет, обозначившие страну как центр жизненных интересов (для этого можно, например, купить здесь недвижимость). Налоговые плюсы Мальты:

НДС – 18%. Для сравнения, средняя ставка этого налога по ЕС – 23,1%. Есть много вариантов для оформления налоговых возвратов. У юрлиц нет отчислений с дивидендов, процентов, роялти, у физлиц – с наследства, дарения, имущества, капитала.

Если ВНЖ оформляется за инвестиции (порог €30000), его обладатели уплачивают 15% с переведенного в страну зарубежного дохода, минимум – €15000. Состоятельные лица могут получить инвестиционное гражданство за 1-3 года, вложив от € 690000.

Венгрия

Чтобы изменить налоговую резиденцию на венгерскую, следует провести в стране от полугода из 365 дней, получить местный идентификационный номер. Особенности Венгрии:

Лояльные ставки налогов – корпоративного (9%), подоходного (15%). Стипендии, пособия на детей, пенсии налогами не облагаются. Самозанятые, оказывающие услуги частным лицам, платят сниженный налог по системе KATA – €127/мес. (50000 HUF).

Если экспат не проживает в стране постоянно, он освобождается от НДФЛ. Венгерский ВНЖ предоставляется на срок от 10 лет за инвестиции от €250000, на 3 года – при регистрации компании с уставным капиталом €7700, до 2 лет – цифровым кочевникам с зарубежными доходами от €3000/мес.

Кипр

Статус налогового резидентства Кипра можно получить двумя путями. Стандартно – живя в стране от 183 дней в году. Этот срок получится сократить до 60 дней, если экспат имеет на острове бизнес или работу. С кипрским резидентством реально:

Минимизировать отчисления с прибыли. Если в целом по ЕС этот показатель достигает 24%, на Кипре предприниматели перечисляют 12,5%. Снизить НДС с 19% до 0-9%, ведя бизнес в гостиничной, медицинской, строительной сферах и международной логистике. Согласно правил режима IP Box, платить всего 2,5% налогов с ІТ-разработок, интеллектуальных исследований. Пользоваться приростом капитала, дивидендами, наследством, имуществом, прибылью от продажи ценных бумаг без фискальных сборов.

Существует около 15 оснований для получения ВНЖ Кипра. Инвесторы могут оформить ПМЖ в срок от 9 мес., купив на €300000 недвижимость, акции компаний, ценные бумаги инвестфондов. При приобретении жилого объекта в собственное пользование, НДС с 19% снижается до 5%.

Вануату и Карибский бассейн

Эти регионы предоставляют возможность получения гражданства за инвестиции: от $130000 в Вануату, от $200000 в карибских Сент-Китсе и Невисе, Доминике, Гренаде, Антигуа и Барбуде, Сент-Люсии. Оформление паспортов длится 6-8 мес. на Карибах и 1-4 мес. в Вануату. Соглашений об избежании двойного налогообложения у этих стран подписано немного, тем не менее такие паспорта ценны возможностью:

Снижения ряда фискальных платежей. Карибские резиденты-физлица освобождены от большинства налогов. НДС на Карибах – 15%, в Вануату – 12,5%. Ведения бизнеса с налоговыми льготами между странами, входящими в КАРИКОМ и Содружество наций. Основания международной компании в Вануату; уплаты 300/год вместо всех налогов на протяжении 20 лет.

Безусловно, налоги – это всегда расходы. Однако снизить их и получить доступ к различным фискальным преимуществам можно с ВНЖ или гражданством. Главное – выбрать оптимальное для себя решение, проанализировав особенности стран и перспективы со статусами.