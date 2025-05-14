КПЛ-2025: "Алай" и "Бишкек Сити" добились важных побед

Кыргызская Премьер-Лига подарила болельщикам насыщенный вечер футбола 12 мая: "Алай" и "Бишкек Сити" добились важных побед.

Талант 1-2 Алай (Достук Арена, Беш-Кунгей)

В напряжённом матче на "Достук Арене" ошский "Алай" оказался сильнее "Таланта". Уже на 12-й минуте хозяева остались в меньшинстве - защитник Валерий Мурзаков получил прямую красную карточку.

Ошане быстро воспользовались численным перевесом: на 18-й минуте Алексей Зинкевич открыл счёт, замкнув подачу с фланга. После перерыва, на 49-й минуте, Чингиз Субанов удвоил преимущество гостей мощным ударом из пределов штрафной.

"Талант" сумел вернуть интригу - Нурмухаммад Тошпулатов сократил разницу на 72-й минуте. Однако спастись хозяевам не удалось: финальный свисток зафиксировал победу "Алая".

Игрок матча: Чингиз Субанов - мотор команды в центре поля и автор важного гола.

Бишкек Сити 3–1 Алга Бишкек (УТБ "Мурас Юнайтед", Бишкек)

В столичном дерби "Бишкек Сити" уверенно обыграл "Алгу", продемонстрировав зрелую игру в атаке. Уже на 18-й минуте Бакытбек Абдывалиев открыл счёт, хладнокровно реализовав выход один на один.

Во втором тайме "городские" развили успех: на 76-й минуте Антон Землянюхин уверенно пробил пенальти, а через три минуты бразилец Кристиано де Соуза Сантос довёл счёт до 3:0.

"Алга" сумела забить гол престижа - отличился Ырыскельди Маданов (83"), однако переломить ход встречи уже не удалось.

Комментарий тренера "Бишкек Сити":

- Сегодня команда показала зрелую, клиничную игру в атаке. Гордимся этими тремя очками.