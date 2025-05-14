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Роналду отправил трогательное сообщение сыну после дебюта в сборной

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- Самуэль Деди Ирие
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Сын Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, дебютировал за юношескую сборную Португалии (до 15 лет) в матче против Японии на Международном турнире Влатко Марковича в Хорватии. Вышедший на замену на 54-й минуте, он сыграл важную роль в победе Португалии 4-1, выйдя на поле в легендарной футболке с номером 7 - как у его отца.

После матча Криштиану Роналду-старший написал в соцсетях: "Поздравляю с дебютом в @selecaoportugal, сын. Очень горжусь тобой!".

Роналду-младший, известный как "Криштианиньо", играет в молодежной академии "Аль-Наср" в Саудовской Аравии. Ранее он тренировался в юношеских командах Реала, Ювентуса и Манчестер Юнайтед. Несмотря на возможность выступать за другие страны, он выбрал Португалию, продолжая традиции своего отца.

Этот дебют стал значимым событием для семьи Роналду, и теперь все с нетерпением ждут, как сложится дальнейшая карьера следующего поколения футбольных талантов.


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URL: https://www.vb.kg/445879
Теги:
футбол
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