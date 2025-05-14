Тайво Авонии в искусственной коме после экстренной операции

Нападающий "Ноттингем Форест" Тайво Авонии был помещён в искусственную кому после срочной операции, проведённой на фоне серьёзной травмы живота, полученной в матче с "Лестером" (2:2) в минувшую субботу.

27-летний нигерийский форвард столкнулся с воротами в первом тайме и, несмотря на полученную медицинскую помощь, продолжил игру. Однако позже, после замены, дальнейшее обследование показало необходимость в экстренной операции.

Авонии был немедленно госпитализирован и прооперирован в ночь на воскресенье. Операция, из-за осложнений, затянулась, и врачи приняли решение ввести игрока в искусственную кому. В заявлении клуба подтверждается, что операция прошла успешно, и состояние Авонии стабильно, но дальнейшее лечение продолжится в среду.

Клуб подчеркнул серьёзность травмы, напомнив о физических рисках профессионального футбола. Эмоциональную реакцию на инцидент выразил владелец клуба Эвангелос Маринакис, который акцентировал внимание на важности здоровья игроков.

Тайво Авонии успел провести 32 матча за "Ноттингем Форест" в этом сезоне, забив два гола. Все надеются на его полное восстановление.