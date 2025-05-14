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Зафарбек Камилов одержал первую победу на чемпионате Азии по боксу

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- Самуэль Деди Ирие
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С захватывающего старта начался чемпионат Азии по боксу среди молодежи до 22 лет, который проходит в Коломбо, Шри-Ланка. Первый бой принес команде Кыргызстана важную победу: Зафарбек Камилов уверенно открыл турнир, одолев соперника из Казахстана.

В напряженной встрече Камилов встретился с Муратулы Кенже, продемонстрировал отличные боксерские навыки, выдержку и решимость. Итог - победа кыргызстанца с минимальным преимуществом 3:2 по очкам.

Этот успех позволил Зафарбеку выйти в следующий раунд и продолжить борьбу за титул чемпиона Азии. Его победа стала отличным началом для всей сборной Кыргызстана, подтверждением усердной подготовки и высокого уровня спортсмена.

Поздравляем Зафарбека с важной победой и желаем удачи в следующих поединках!

Следите за новостями чемпионата Азии среди молодежи до 22 лет - впереди еще много интересного!


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URL: https://www.vb.kg/445886
Теги:
бокс, Кыргызстан
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