Чиновник Минстроя арестован после несчастного случая на стройке

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана в рамках проводимой работы по борьбе с коррупцией выявил серьёзные нарушения в системе архитектурно-строительного контроля. По данным спецслужбы, должностные лица профильного управления, действуя в сговоре с представителями строительных компаний, систематически закрывали глаза на грубые нарушения техники безопасности при проведении строительных работ.

Как показало расследование, подобная практика не просто остается безнаказанной, но и приводит к трагедиям. Статистика несчастных случаев говорит сама за себя: если в 2022 году было зафиксировано 11 случаев падения с высоты на стройплощадках, то в 2023-м их стало уже 73, в 2024 году - 172. Только за первые три месяца 2025 года зарегистрировано более 30 аналогичных происшествий.

Причины очевидны - слабый контроль со стороны Департамента архитектурно-строительного контроля при Минстрое КР и пренебрежение элементарными нормами безопасности со стороны застройщиков. При этом, по информации ГКНБ, строительные компании нередко улаживают инциденты через подкуп родственников пострадавших, добиваясь от них отказа от претензий и фактически уходя от ответственности, в том числе уголовной.

Вместо того чтобы принимать меры, надзорные органы фактически покрывали эти схемы. Должностные лица департамента не только игнорировали нарушения, но и способствовали организации строительных работ без соблюдения обязательных требований безопасности.

Для пресечения таких практик и профилактического воздействия на участников строительного рынка, материалы по последним несчастным случаям были переданы в производство ГКНБ.

Так, 13 мая 2025 года, в рамках расследования одного из инцидентов, произошедших на стройке в Бишкеке, были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ начальник управления архитектурно-строительного надзора по столице К.Т. и генеральный директор одной из крупных строительных компаний М.Э..

ГКНБ напоминает: грубое нарушение норм техники безопасности влечёт уголовную ответственность. Ведомство призывает должностных лиц и застройщиков строго соблюдать законодательство и прекратить практику, которая стоит людям жизни и здоровья.