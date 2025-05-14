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Землетрясение повредило дома, школы и магазин в Ак-Талинском районе

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- Назгуль Абдыразакова
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Комиссия по гражданской обороне МЧС, принимавшая участие в оценке последствий землетрясения, произошедшего в Нарынской области 12 мая , опубликовала предварительное заключение по состоянию на 13 мая. Об этом сообщает преcс-члужба ведомства.

Согласно данным комиссии, в Ак-Талинском районе выявлены повреждения у 99 жилых домов, а также у ряда социальных объектов: 3 школ, 1 дома культуры и 1 магазина. Во всех этих зданиях зафиксированы трещины в стенах.

По населенным пунктам:

• в селе Кок-Жар (сельский округ Тоголок-Молдо) 36 домов;

• в селе Жаны-Талап 28 домов и 1 дом культуры;

• в селе Ак-Кыя 21 дом и 1 школа;

• в селе Кадыраалы 7 домов, 1 школа и 1 магазин;

• в селе Кара-Ой 7 домов и 1 школа.

Из общего числа 99 повреждённых домов 46 застрахованы, 53 не застрахованы. Уточнение ущерба и обследование продолжаются.

Напомним, 12 мая в Нарынской области было зафиксировано два землетрясения магнитудой 4 и 5,5. В связи с этим к работе была привлечена районная комиссия по гражданской обороне для установления масштабов ущерба и количества пострадавших.


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URL: https://www.vb.kg/445889
Теги:
землетрясение, Нарынская область, МЧС
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