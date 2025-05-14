Айбике Уланбек кызы завоевала бронзу на чемпионате мира по парадзюдо

Кыргызстанская спортсменка Айбике Уланбек кызы завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по парадзюдо, продемонстрировав отличные результаты и силу духа. Этот успех стал важной вехой в карьере спортсменки, которая продолжает вдохновлять своей решимостью и трудолюбием.

Чемпионат мира по парадзюдо, прошедший недавно, собрал лучших спортсменов со всего мира. Айбике удалось преодолеть несколько сложных поединков, а ее уверенная победа в бронзовой схватке принесла заслуженную награду. Этот результат не только подтверждает высокий уровень подготовки спортсменки, но и вносит вклад в развитие парадзюдо в Кыргызстане.

Подготовка к таким турнирам требует значительных усилий и поддержки, и спортсменка выразила благодарность своим тренерам, семье и всем, кто верил в ее победу. Этот успех, безусловно, станет стимулом для будущих достижений Айбике и других представителей парадзюдо в Кыргызстане.

Кыргызстан продолжает развивать паралимпийский спорт, и этот успех в парадзюдо подчеркивает прогресс в этой области, вдохновляя будущие поколения спортсменов на новые высоты.