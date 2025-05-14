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ПСЖ подал иск к Килиану Мбаппе на 98 млн евро

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- Самуэль Деди Ирие
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Парижский клуб ПСЖ подал иск в суд Парижа с требованием взыскать с Килиана Мбаппе сумму в €98 млн. Этот шаг стал очередной в рамках затянувшегося конфликта между клубом и его бывшим звездным форвардом, который сейчас выступает за мадридский "Реал".

Руководство ПСЖ утверждает, что действия Мбаппе нанесли финансовый ущерб клубу и требует компенсации. В ответ сам игрок заявляет, что ему недоплатили €55 млн и требует возмещения этой суммы.

Ранее клуб пытался удержать нападающего, предлагая ему продление контракта, однако, по мнению ПСЖ, Мбаппе не выполнил свои обязательства. Конфликт, который ранее рассматривался дисциплинарными органами, теперь перешел в судебную плоскость. Этот процесс может стать знаковым и повлиять на дальнейшее развитие юридических отношений между игроками и клубами в мировом футболе.


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URL: https://www.vb.kg/445892
Теги:
футбол
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